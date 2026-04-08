(VIDEO) Razie de amploare în Gara Craiova: controale masive pentru siguranța călătorilor

Mobilizare amplă de forțe în Stația de Cale Ferată Craiova, unde polițiștii au desfășurat o razie de amploare pentru combaterea infracționalității și creșterea siguranței călătorilor.

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au organizat o acțiune de tip „razia”, cu efective mărite, în complexul gării și în zonele limitrofe, vizând menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale.

Intervenția a avut un caracter integrat, fiind desfășurată atât în stația de cale ferată, cât și în trenurile de călători și în zonele aglomerate din apropiere.

Ce au vizat controalele

Oamenii legii au urmărit mai multe obiective esențiale pentru siguranța publică:

prevenirea furturilor și a faptelor comise cu violență,

depistarea persoanelor urmărite de autorități,

combaterea traficului și consumului de droguri,

verificarea transportului în regim de taxi și alternativ,

combaterea comerțului ilegal,

prevenirea traficului de persoane.

Acțiunea a vizat în mod special zonele cu risc ridicat, unde se înregistrează frecvent aglomerări de persoane.

Forțe mobilizate din mai multe structuri

La razie au participat, alături de polițiștii de la Transporturi, și echipe din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, jandarmi ai Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, precum și reprezentanți ai Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj.

Prezența acestor structuri a permis desfășurarea unor controale complexe și rapide, acoperind mai multe tipuri de riscuri.

Acțiunile continuă și în perioada următoare

IPJ Dolj anunță că astfel de acțiuni vor continua, în special în zonele cu trafic intens, pentru a descuraja infracționalitatea și a crește gradul de siguranță al cetățenilor.

Scopul principal rămâne asigurarea unui climat de ordine publică și respectarea legii în transportul feroviar.

