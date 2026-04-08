Armistițiul cu Iranul, o victorie pe jumătate pentru Donald Trump: calm temporar, dar riscuri uriașe

După zile tensionate și amenințări fără precedent, Donald Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul. Deși pare o victorie politică, în spatele acordului temporar se ascund incertitudini majore și riscuri pe termen lung.

Situația dintre Statele Unite și Iran a ajuns la un punct critic chiar înainte de termenul-limită impus de Washington. Cu doar câteva ore înainte de expirarea acestuia, Trump a anunțat că cele două părți sunt „foarte avansate” în negocierile pentru un acord de pace și că au convenit asupra unui armistițiu temporar.

Decizia vine după ce liderul american avertizase că ar putea lansa atacuri masive asupra infrastructurii energetice și de transport a Iranului, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere.

Un element-cheie al acordului este redeschiderea completă a Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de energie.

O pauză fragilă, nu o soluție

Deși anunțul a calmat temporar piețele și tensiunile internaționale, armistițiul este văzut mai degrabă ca o pauză strategică decât o rezolvare reală a conflictului.

Negocierile care urmează în cele două săptămâni vor fi dificile, în condițiile în care cererile Iranului includ ridicarea sancțiunilor, retragerea forțelor americane și despăgubiri de război — condiții greu de acceptat de Washington.

În același timp, rămân întrebări esențiale fără răspuns, inclusiv soarta programului nuclear iranian și influența regională a Teheranului.

Impact economic imediat: piețele reacționează

Semnele de detensionare au avut efect rapid asupra economiei globale. Prețul petrolului a scăzut sub pragul de 100 de dolari pe baril, iar piețele financiare americane au înregistrat creșteri semnificative.

Acest optimism reflectă speranța investitorilor că un conflict major în regiune a fost, cel puțin temporar, evitat.

Critici dure în SUA: „o linie periculoasă”

Declarațiile lui Trump, inclusiv amenințările privind „distrugerea unei civilizații”, au generat reacții puternice chiar în interiorul Statelor Unite.

Lideri democrați și republicani deopotrivă au criticat tonul agresiv al președintelui, considerând că astfel de afirmații pot submina credibilitatea internațională a SUA și pot escalada inutil conflictul.

Ce urmează: două săptămâni decisive

Pentru moment, Trump poate revendica o victorie politică parțială: a exercitat presiune și a obținut un armistițiu.

Însă adevărata miză abia începe. Dacă negocierile eșuează, lumea s-ar putea confrunta din nou cu perspectiva unui conflict major în Orientul Mijlociu.

Armistițiul nu este o soluție – este doar o amânare, potrivit BBC.

Citește și: Spitalul Filantropia vrea să cumpere echipamente de peste 5 milioane de euro