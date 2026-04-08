Spitalul Filantropia vrea să cumpere echipamente de peste 5 milioane de euro

Spitalul Filantropia din Craiova vrea să investească peste 5 milioane de euro în aparatură medicală. Tocmai a lansat o licitaţie pentru un contract ce presupune achiziţia unui lung şir de echipamente care să îmbunătăţească actul medical. Însă, există şi o veste proastă. Licitaţia este sub semnul „condiției suspensive“, iar acest lucru înseamnă că spitalul încă nu este sigur că va avea banii necesari pentru a duce la capăt achiziţiile.

Veşti bune, dar învăluite de incertitudine la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova. Reprezentanţii unităţii medicale îşi doresc să aducă noi echipamente care ar îmbunătăţi experienţa pacienţilor ce primesc îngrijiri în acest spital, însă totul depinde de finanţările pe care le pot obţine din fonduri europene, de la Ministerul Sănătăţii sau de la Primăria Craiova.

Spitalul Filantropia aşteaptă finanţare pentru a putea duce la bun sfârşit achiziţia

Reprezentanţii unităţii medicale aflate în administrarea Primăriei Craiova s-au pregătit în avans pentru atragerea de finanţări, au făcut lista echipamentelor de care spitalul ar avea nevoie şi au lansat licitaţia publică cu o valoare de 27.206.074 de lei, fără TVA. Numai că licitaţia se află în umbra „condiției suspensive“, lucru care înseamnă că spitalul încă nu are banii necesari pentru echipamentele dorite, dar aşteaptă finanţare.

Managerul Spitalului Filantropia spune că vor să fie pregătiţi pentru momentul în care apar oportunităţile de finanţare. „Instituția noastră urmărește asigurarea unui nivel optim de pregătire documentară, în vederea accesării, în timp util, a oricăror surse de finanțare disponibile, fie că acestea provin din fonduri europene, fie din alocări bugetare ale Ministerul Sănătății, ordonatorul principal de credite etc. Experiența acumulată evidențiază faptul că, în cadrul anumitor axe de finanțare, alocarea resurselor se realizează conform principiului „primul venit – primul servit”, ceea ce conferă un avantaj competitiv semnificativ entităților care dispun deja de documentația completă și conformă. Aceeași abordare este aplicabilă și în relația cu Ministerul Sănătății, care solicită anual transmiterea unei situații centralizate a necesarului de investiții și dotări la nivelul unității sanitare, finanțarea fiind ulterior acordată în funcție de disponibilitățile bugetare.

Totodată, instituția beneficiază de posibilitatea atragerii de resurse financiare suplimentare din bugetul autorităților administrației publice locale, conform practicilor anilor precedenți. Procedura vizată este structurata pe mai multe loturi, sub forma unor acorduri-cadru/contracte cu clauză suspensiva, având ca obiectiv achiziția echipamentelor medicale necesare. Prin implementarea acestuia, se urmărește îmbunătățirea continuă a calității actului medical desfășurat în cadrul Spitalul Filantropia, în beneficiul direct al pacienților“, ne-a transmis Liviu Radu, managerul Spitalului Filantropia din Craiova.

Ce vrea să cumpere Spitalul Filantropia

Licitaţia pe care Spitalul Filantropia din Craiova a publicat-o în SEAP se împarte în patru loturi. Prin intermediul primului lot, spitalul ar intenţiona să cumpere un ecograf portabil cu două sonde şi cărucior, şase Holtere EKG, şase Holtere TA, un automat de colorare imunohistochimic, un duodenoscop cu vedere laterală, un ecograf cu sondă pentru abdomen, cord, părţi moi şi vase şi o trusă videoecoendoscopie digestivă cu accesorii. Aceasta din urmă are şi cel mai mare preţ din primul lot, estimat la 1.284.297 de lei, fără TVA. Valoarea estimată a acestui lot se ridică la 4.109.084 de lei, fără TVA.

Lotul cu numărul doi, cu o valoare estimată la 2.046.316 de lei, fără TVA, se referă la achiziţionarea unui videocolposcop, a două monitoare fetale, patru aspiratoare chirurgicale, două ultracongelatoare medicale pentru stocarea plasmei, două combine frigorifice tip bancă de sânge – plasma, un ecograf neonatal, şase lămpi fototerapie, şase injectomate neonatale, trei injectomate pediatrice, un infuzomat pediatric, un aparat de cooling therapy şi un modul Plasma Argon.

Lotul trei, valoare de peste 14,5 milioane de lei

Lotul trei are cea mai mare valoare estimată. Este vorba despre 14.598.341 de lei, fără TVA. Prin intermediul acestuia, spitalul inteţionează să cumpere echipamente pentru blocul operator şi imagistic. Cel mai scump echipament din acest lot se ridică la preţul estimat de 5.938.016 de lei, fiind vorba despre un sistem complex pentru blocul operator cu pendant, lampă scialitică, telemedicină şi trasabilitate medicamente. Pe lângă acesta, în lotul trei se mai regăsesc un sistem avansat pentru chirurgie laparoscopică ginecologică, un aparat de anestezie, o masă de operaţie, un sistem de climatizare cu filtru hepa, un aparat RX şi alte câteva instrumente medicale.

Ultimul lot se referă la echipamente pentru secţia de Terapie Intensivă. La acest capitol, Spitalul Filantropia ar vrea să investească 6.452.333 de lei, fără TVA. Cu aceşti bani, ar urma să cumpere o staţie centrală de monitorizare pacienţi critici şi să se echipeze sălile de operaţie cu soft de digitalizare pentru pacienţi şi foi de observaţie. De asemenea, se vor achiziţiona o staţie andocare cu infuzomate şi injectomate, un aparat de ventilaţie complex cu compresor, un sistem de monitorizare pulmonară prin impedanţă electrică şi alte câteva echipamente necesare pacienţilor. Data limită de depunere a ofertelor pentru această licitaţie a fost stabilită pe 11 mai.

