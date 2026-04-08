Gorj: Tată reținut după ce și-a lăsat copilul de 14 ani să conducă pe DN66

Polițiștii din Rovinari au continuat, ieri, cercetările într-un caz grav privind conducerea unui vehicul fără permis.

Un minor de 14 ani, din Peșteana Jiu, a fost depistat în noaptea de 6 aprilie, în jurul orei 02:10, în timp ce conducea un autoturism pe DN 66, în comuna Bâlteni, fără a deține permis de conducere.

La semnalul regulamentar al polițiștilor, băiatul nu a oprit, ci a accelerat, continuând deplasarea pe o distanță de aproximativ 2 kilometri. Ulterior, acesta a părăsit drumul național și s-a oprit pe un drum agricol, după ce autoturismul a rămas în pană.

În momentul intervenției, minorul se afla la volan, iar pe locul din dreapta față a fost identificat tatăl acestuia, un bărbat de 39 de ani, din aceeași localitate.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul I.P.J. Gorj.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere,

încredințarea unui autovehicul unei persoane fără permis.

