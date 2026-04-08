Restricții de circulație pe DN7 în județul Vâlcea

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea anunță că, în perioada 9–13 aprilie, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată în anumite intervale orare.

Măsura se aplică vehiculelor de transport marfă, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, și face parte dintr-un plan stabilit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

În județul Vâlcea, restricțiile vizează DN7 (E81), unul dintre cele mai importante coridoare de tranzit rutier din zonă.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să utilizeze rute alternative, acolo unde acestea sunt disponibile, pentru a evita sancțiunile și blocajele în trafic.

Pentru informații complete privind intervalele orare și categoriile de vehicule vizate, conducătorii auto pot consulta site-ul oficial CNAIR.

