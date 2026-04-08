(VIDEO) Program Inspire Mercur Craiova în perioada 10 – 16 aprilie

Regia: Lee Cronin

Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy

Gen Film: Horror

Durată: 133 min

Rating: N 15

După succesul relansării “Evil Dead Rise” (Cartea morților: Posesie demonică), Lee Cronin își îndreaptă atenția către una dintre cele mai emblematice povești de groază oferindu-i o nouă abordare îndrăzneață și complexă în „MUMIA de la Lee Cronin”.

Fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă opt ani mai târziu întreagă familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar.

Miercuri, Joi 20:40

You, Me & Tuscany / Tu, eu și Toscana Avanpremiera

Regia: Kat Coiro

Cu: Regé-Jean Page, Marco Calvani, Halle Bailey, Desirée Popper

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 104 min

Rating: AP 12

Halle Bailey o interpretează pe Anna, o tânără care și-a abandonat visul de a deveni bucătar și rătăcește prin anii ’20, luând o serie de decizii proaste. Când Anna își pierde dintr-o lovitură jobul de house-sitting (și locuința), o întâlnire întâmplătoare cu Matteo – un italian chipeș care are o vilă goală în Toscana – o face să plece spre Italia, în ciuda avertismentelor celei mai bune prietene a ei, mereu sincere, Claire (Aziza Scott, Home Before Dark).

Luni pana Joi 20:20

Heidi – Rescue of the Lynx / Heidi – legenda râsului din Alpi Avanpremiera

Cu: Michael McCown, Tom Zahner, Lilly Graffam, Leonardo Lucero

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 79 min

Rating: AG

Când Heidi, o fetiță plină de energie în vârstă de opt ani, salvează un pui de râs căruia lăcomia unui om de afaceri îi amenință existența, copila descoperă trecutul secret al bunicului ei și își dă seama că are de apărat nu numai familia, ci și natura pe care aceasta o consideră acasă.

Dublat: Luni, Marti 14:50

Miercuri, Joi 14:00

David

Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes

Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.

Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:30; 15:50

Sambata 10:45

The Drama / Drama 2D / VIP 2D

Regia: Kristoffer Borgli

Cu: Robert Pattinson, Zendaya

Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste

Durată: 98 min

Rating: N 15

Comedia romantică „Drama” urmărește povestea de dragoste dintre Emma (Zendaya) și Charlie (Robert Pattinson). Cei doi formează un cuplu cât se poate de fericit, însă viitorul relației lor este subit pus în pericol atunci când un secret tulburător iese la iveală cu doar câteva zile înainte de nunta lor. Cu umor și ironie, filmul explorează sensul expresiei „dragostea e oarbă” în timp ce tânărul cuplu încearcă mai cu stângăcie, mai cu prietenie să treacă de impas.

Vineri, Luni, Marti 16:40; 18:40; 20:45

Sambata 14:00

Miercuri, Joi 16:40; 18:40; 20:50

Primavera

Regia: Damiano Michieletto

Cu: Michele Riondino, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè, Tecla Insolia

Gen Film: Biografic, Istoric, Muzica

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Veneția, începutul secolului al XVIII-lea. În spatele zidurilor Ospedale della Pietà, un orfelinat izolat pentru fete talentate, trăiește Cecilia, o tânără violonistă cu un dar excepțional. Deși muzica îi dă glas sufletului, viața ei este strict controlată, iar singura ieșire pare o căsătorie aranjată. Totul se schimbă când la Pietà sosește un nou profesor: Antonio Vivaldi. Sub îndrumarea lui, Cecilia descoperă nu doar forța artei, ci și curajul de a-și înfrunta destinul și de a lupta pentru propria libertate.

Vineri, Luni pana Joi 18:00

Ready or Not 2: Here I Come / Scapă cine poate 2

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Shawn Hatosy, Samara Weaving, Sarah Michelle Gellar, Kevin Durand, Elijah Wood

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 104 min

Rating: IM 18

«Ready or Not 2: Here I Come» o urmărește pe Grace MacCaullay, singura supraviețuitoare a unui joc brutal care a dus la moartea soțului ei și a familiei acestuia. Acum, ea trebuie să-și protejeze sora mai mică, Faith, de familii rivale care se lupta pentru putere in acelasi joc mortal. Filmul îmbină comedia neagră cu horrorul, în timp ce Grace navighează într-o lume în care sistemele legale, bogăția și moralitatea sunt distorsionate pentru a-i servi pe cei puternici. Narațiunea explorează teme precum lupta de clasă, puterea transmisă din generație în generație și rezistența, transformând premisa de supraviețuire a filmului original într-o confruntare amplă între cei vânați și cei care cred că dețin regulile societății.

Vineri, Luni, Marti 18:50; 21:00

Miercuri, Joi 18:20

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:20; 14:20; 16:20

Sambata 10:20; 12:20; 14:15

Subtitrat: Vineri, Luni pana Joi 18:30

They Will Kill You / Ei te vor ucide

Regia: Kirill Sokolov

Cu: Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton, Zazie Beetz, Myha’la Herrold

Gen Film: Actiune, Comedie, Horror

Durată: 94 min

Rating: IM 18

De la New Line Cinema și Nocturna vine filmul „Ei te vor ucide” din 27 martie, doar la cinema. Producția se dezlănțuie cu valuri de sânge, plus groază plină de acțiune și umor negru, în care o tânără trebuie să supraviețuiască o noapte în hotelul Virgil. Acolo un cult demonic ascuns a pregătit o capcană mortală care să facă din femeie ofrandă.

Vineri, Luni pana Joi 20:30

The Magic Faraway Tree / Copacul magic din lumea fermecată

Regia: Ben Gregor

Cu: Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Jessica Gunning, Rebecca Ferguson

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 110 min

Rating: AG

Simon Farnaby adaptează îndrăgita poveste pentru copii a lui Enid Blyton într-o aventură fantastică și capricioasă, cu Claire Foy și Andrew Garfield în rolurile principale. După ce se mută într-o zonă rurală izolată din Anglia, copiii lor dau peste un copac magic uriaș, locuit de personaje excentrice precum Moonface și Dame Washalot. În timp ce se cațără în tărâmuri fantastice deasupra norilor, această familie modernă găsește refugiul suprem și șansa de a se reconecta și de a se aprecia reciproc pentru ceea ce sunt cu adevărat.

Dublat: Vineri 18:10

Sambata 13:00; Luni pana Joi 16:00

Subtitrat: Vineri 20:20

Luni pana Joi 18:10

Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary

Regia: Phil Lord, Christopher Miller

Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller

Gen Film: Drama, SF, Thriller

Durată: 156 min

Rating: AP 12

Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…

Vineri, Luni pana Joi 15:00; 20:10

Sambata 13:15

Chickenhare and the Secret of the Groundhog / Iepurele-Găină și secretul marmotei

Regia: Benjamin Mousquet

Cu: Joe Ochman, Bernardo de Paula, Jordan Tartakow, John Steins, Byron Patrickn

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 89 min

Rating: AG

După ce a îmbrăţişat faptul că diferența este ceea ce îl face special, nimic nu-l mai poate opri pe Iepurele-Găină să zboare și să exploreze lumea. Alături de ajutoarele sale, Meg, un sconcs expertă în arte marțiale, și Abe, o țestoasă sarcastică și antipatică, exploratorul nostru aventuros pornește într-o nouă expediție epică, urmând pașii tatălui său adoptiv, curajosul și admiratul explorator Regele Peter.

Dublat: Vineri 14:30

The Last Whale Singer / Ultima balenă cântătoare Avanpremiera

Regi Vincent Tong, Chimwemwe Miller, Bruce Dinsmore, Jen Viens, Jenna Wheeler-Hughes

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 99 min

Rating: AG

Când o creatură monstruoasă scapă de pe un iceberg care se topește, o balenă cu cocoașă adolescentă trebuie să-și înfrunte temerile și să se scufunde în adâncurile întunecate împreună cu prietenii săi, pentru a descoperi un cântec misterios care poate salva oceanele de la distrugere.

Dublat: Vineri 12:30

Sambata 10:30

Luni, Marti 12:50

Miercuri, Joi 11:50

Reminders of Him / Frânturi din el

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri, Luni, Marti 16:30

Sambata 12:40

Miercuri, Joi 15:50

Marsupilami / Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie

Regia: Philippe Lacheau

Cu: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 99 min

Rating: AG

Pentru a-și salva slujba la grădina zoologică, David acceptă un plan riscant: trebuie să aducă din America de Sud un pachet misterios. Ajunge pe un vas de croazieră alături de fosta lui soție, fiul lor și Stéphane, un coleg stângaci și cam greu de cap, pe care David îl folosește pe ascuns ca să transporte pachetul. Totul scapă de sub control când Stéphane deschide din greșeală coletul și eliberează un pui adorabil de Marsupilami. Această creatură rară și extrem de valoroasă transformă rapid călătoria într-un haos total. În mijlocul aventurii trăsnite, David și familia lui redescoperă forța legăturilor care îi unesc.

Dublat: Vineri 12:40; 14:40

Sambata 11:50

Luni pana Joi 12:30; 14:40

Hoppers / Hopperi 3D

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

Dublat: Vineri 12:50

Sambata 11:00

Luni pana Joi 12:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.