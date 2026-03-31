(VIDEO) Descoperire șoc la Calafat: 21 de migranți ascunși într-un camion

Polițiștii de frontieră din Calafat și autoritățile bulgare au oprit, ieri, pentru verificare un ansamblu rutier înmatriculat în Georgia, condus de un cetățean turc de 48 de ani, care transporta două vehicule second-hand pe ruta Turcia–Belgia.

Controlul exterior al semiremorcii a ridicat suspiciuni, după ce sigiliul vamal prezenta urme de lipire, ceea ce a determinat efectuarea unui control amănunțit împreună cu inspectorii vamali din Craiova.

Migranți descoperiți ascunși în semiremorcă

În interiorul compartimentului de marfă au fost găsite 21 de persoane de sex masculin, fără documente de identitate valabile pentru trecerea frontierei de stat.

Cetățenii erau de origine afro-asiatică, provenind din Irak și Iran;

Aceștia intenționau să ajungă în state din vestul Europei

Cercetări și măsuri legale

Se efectuează cercetări pentru infracțiunile de:

Trafic de migranți (art. 263 Cod Penal),

Trecerea frauduloasă a frontierei de stat (art. 262 Cod Penal).

Conform planului de cooperare româno-bulgar, persoanele descoperite, cei doi șoferi turci și mijlocul de transport au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea procedurilor legale, potrivit IGPFR.

