Taxa de drum pentru camioane în Țările de Jos: intră în vigoare de la 1 iulie 2026

Începând cu 1 iulie 2026, Țările de Jos vor introduce taxa de drum pentru camioane, aplicabilă camioanelor olandeze și străine din categoriile N2 și N3 (peste 3.500 kg).

Aceasta va fi calculată pe kilometru și va fi obligatorie pe majoritatea autostrăzilor și unor drumuri regionale sau municipale.

Euro-vinieta actuală va expira în aceeași zi, iar anual peste 725.000 de camioane străine tranzitează drumurile olandeze.

Cum se plătește taxa

Fiecare camion trebuie să fie echipat cu un dispozitiv OBU (unitate de bord) funcțional, care înregistrează distanța parcursă. Plata se face printr-un furnizor de servicii autorizat.

Furnizorii EETS oferă OBU-uri care funcționează în mai multe țări, adesea legate de carduri de combustibil.

Furnizorul național NedLinq oferă OBU-uri care funcționează doar în Țările de Jos și unități de schimb în caz de defecțiune.

Dispozitivele OBU din Germania și Belgia (Toll Collect, Satellic) nu vor funcționa în Olanda, dar multe pot fi extinse pentru acoperire locală.

De ce se introduce taxa

Taxa pe kilometru urmărește durabilitatea și eficiența transporturilor:

Camioanele mai curate și mai ușoare plătesc mai puțin.

Se stimulează investițiile în vehicule ecologice.

O parte din veniturile colectate va fi folosită pentru subvenții pentru transport sustenabil.

Tariful depinde de masa maximă autorizată, clasa de emisii CO2 și, în unele cazuri, clasa Euro. Tarifele și un calculator interactiv sunt disponibile pe www.trucktoll.nl.

Punerea în aplicare și sancțiuni

Începând cu 1 iulie 2026, fiecare camion trebuie să aibă OBU activ.

Nepurtarea dispozitivului sau utilizarea unui OBU neautorizat poate duce la amendă.

Autoritățile olandeze vor monitoriza și aplica regulile încă de la început.

Campanie internațională de informare

Țările de Jos au lansat o campanie internațională, iar furnizorii de servicii și carduri de combustibil își informează clienții activ.

Mai multe detalii: www.trucktoll.nl.

