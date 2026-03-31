Termen prelungit pentru locuințele ANL din Râmnicu Vâlcea

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a anunțat prelungirea termenului pentru actualizarea dosarelor de locuințe ANL până la data de 30 aprilie 2026.

Decizia vine în contextul în care doar aproximativ jumătate dintre solicitanți au depus documentele necesare până la termenul inițial, stabilit pentru 31 martie.

36 de apartamente noi pentru tineri

Măsura este legată de finalizarea, în cursul acestui an, a două blocuri ANL situate pe strada Știrbei Vodă, care vor pune la dispoziția tinerilor 36 de locuințe în regim de închiriere.

Investiția este realizată prin Agenția Națională pentru Locuințe, cu fonduri de la bugetul de stat.

Ce documente trebuie actualizate

Solicitanții trebuie să își actualizeze dosarele cu documente privind:

identitatea,

componența familiei,

situația locativă actuală,

locul de muncă.

Cum pot fi depuse actele

Documentele pot fi transmise prin mai multe metode:

prin poștă – la sediul Primăriei,

direct la Registratură,

online – pe adresa de e-mail a instituției.

Atenție! Dosarele incomplete vor fi respinse

Autoritățile atrag atenția că dosarele neactualizate până la finalul lunii aprilie vor fi respinse și eliminate din evidență.

