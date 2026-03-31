(VIDEO) Caz grav în Alunu-Vâlcea.Bărbat fără permis, cu mașină neînmatriculată, reținut

Un bărbat de 35 de ani din județul Gorj a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând ilegal pe raza localității Alunu Vâlcea, comițând mai multe infracțiuni rutiere grave.

Incidentul a avut loc în seara de 30 martie 2026, în jurul orei 22:30, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Berbești Vâlcea au oprit autoturismul pentru control.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit o situație alarmantă:

mașina era neînmatriculată,

șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie.

Refuz total: nici alcooltest, nici analize

Mai mult decât atât, bărbatul a refuzat:

testarea cu aparatul etilometru

transportul la spital pentru recoltarea de probe biologice

Fapte considerate extrem de grave conform legislației rutiere.

Dosar penal și reținere

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru:

conducerea unui vehicul neînmatriculat,

conducerea fără permis,

refuzul prelevării de mostre biologice.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu au dispus reținerea pentru 24 de ore, iar bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Vâlcea.

Poliția avertizează

Polițiștii atrag atenția că astfel de comportamente reprezintă un pericol major în trafic și sunt sancționate sever.

Respectarea regulilor rutiere nu este opțională — este esențială pentru siguranța tuturor.

