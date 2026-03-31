(VIDEO) Revenire emoționantă: Céline Dion urcă din nou pe scenă după ani de luptă cu o boală rară

După ani de absență și o luptă dificilă cu o afecțiune neurologică rară, Céline Dion le oferă fanilor vestea pe care o așteptau: artista revine pe scenă și spune clar – „Sunt atât de pregătită pentru asta”.

Artista va susține un concert rezidențial de 10 spectacole la Paris La Défense Arena, în lunile septembrie și octombrie, marcând prima sa serie de concerte după 2020.

Un comeback mult așteptat

Anunțul a fost făcut chiar în ziua în care cântăreața a împlinit 58 de ani, iar mesajul transmis fanilor a fost plin de emoție:

„Mă simt bine, sunt puternică, sunt entuziasmată… și puțin nervoasă.”

Lupta cu o boală rară

În 2022, artista a dezvăluit că suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară care afectează mușchii și mobilitatea.

Boala i-a schimbat complet viața:

i-a afectat vocea,

i-a provocat spasme musculare severe,

i-a îngreunat mersul.

„E ca și cum cineva te strangulează”, descria artista senzația în timpul episoadelor.

Determinare de atlet

În ciuda diagnosticului, Céline Dion nu a renunțat. A ales un program intens de recuperare:

terapie fizică și vocală

antrenamente zilnice

lucru constant cu echipe medicale

„Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul meu”, a declarat ea.

Eforturile au început deja să dea roade, artista revenind spectaculos pe scenă la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, potrivit BBC.

Parisul, locul revenirii

Revenirea nu este întâmplătoare. Orașul luminilor are o semnificație specială pentru artistă, iar momentul a fost marcat simbolic:

Turnul Eiffel a fost iluminat cu mesajul „Paris, je suis prête”.

În același timp, fanii au ascultat hituri precum:

My Heart Will Go On

I’m Alive

Encore Un Soir

Cerere uriașă pentru bilete

Biletele vor fi puse în vânzare pe 7 aprilie, iar interesul este deja uriaș. Organizatorii au programat concertele la intervale de câteva zile pentru a proteja sănătatea artistei.

„Vreau să iubesc mai mult când sunt la Paris”, a declarat ea pentru Vogue în 2024. „Mă face să iubesc lucrurile mai mult.” Datele concertelor lui Céline Dion:

Sâmbătă, 12 septembrie,

Miercuri, 16 septembrie,

Sâmbătă, 19 septembrie,

Miercuri, 23 septembrie,

Sâmbătă, 26 septembrie,

Miercuri, 30 septembrie,

Sâmbătă, 3 octombrie,

Miercuri, 7 octombrie,

Sâmbătă, 10 octombrie,

Miercuri, 14 octombrie.

Citește și: Atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești: incendii masive și exporturi afectate în zona Mării Baltice