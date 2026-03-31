Mehedinți: TIR răsturnat pe DN6, în zona Valea Cernei: șoferul a fost evaluat de medici

Un accident rutier a avut loc pe DN6, în zona Pasaj Valea Cernei, unde un TIR s-a răsturnat în afara părții carosabile.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției de Pompieri Orșova, care au ajuns rapid pentru gestionarea situației.

Conducătorul autotrenului a fost găsit conștient și a fost evaluat medical de echipajul SMURD prezent la intervenție.

Din primele informații, acesta nu a suferit răni grave.

Autotrenul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului, în zona Valea Cernei.

Pompierii au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, luând măsuri specifice de siguranță.

Circulația pe DN6 nu a fost afectată de producerea accidentului, traficul desfășurându-se în condiții normale. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan, discuții cu oficialii europeni: fondurile UE și reducerea deficitului, priorități majore