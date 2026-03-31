Premierul Ilie Bolojan, discuții cu oficialii europeni: fondurile UE și reducerea deficitului, priorități majore

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere oficială la Palatul Victoria cu reprezentanții Curtea de Conturi Europeană, ai Curții de Conturi a Republicii Moldova și ai Curtea de Conturi a României.

Reuniunea a avut loc în contextul unei întâlniri internaționale desfășurate la București și a vizat rolul instituțiilor de audit în asigurarea unei guvernanțe eficiente și transparente.

Fondurile europene și deficitul bugetar, în centrul discuțiilor

Premierul a subliniat că principalele obiective ale Guvernului sunt:

reducerea deficitului bugetar

menținerea unui nivel ridicat al investițiilor

În acest context, Ilie Bolojan a evidențiat importanța respectării jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență până în august 2026, precum și accelerarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Probleme în implementarea proiectelor: interpretări diferite ale legii

Un punct sensibil abordat în cadrul întâlnirii a fost legat de dificultățile întâmpinate de unele instituții în implementarea proiectelor.

Premierul a atras atenția asupra interpretărilor diferite ale cadrului legal de către instituțiile de reglementare, audit și control și a cerut:

o abordare unitară,

reguli clare și coerente.

Totodată, Guvernul și-a exprimat disponibilitatea de a susține modificări legislative pentru a elimina blocajele.

Viitorul finanțărilor europene și reducerea decalajelor

Discuțiile au vizat și programele din cadrul Cadrului Financiar Multianual 2021–2027.

Șeful Executivului a subliniat necesitatea:

reducerii disparităților între statele membre,

adaptării finanțărilor la nevoile fiecărei țări,

menținerii sprijinului pentru agricultură și coeziune.

Rolul auditului public în eficiența administrativă

Reprezentanții Curtea de Conturi Europeană au evidențiat importanța:

distribuirii rapoartelor de audit către instituțiile relevante

implementării recomandărilor

consolidării capacității instituționale în domeniul auditului

De asemenea, a fost subliniată necesitatea unei mai bune coordonări între instituțiile naționale cu atribuții de control.

Participanți la reuniune

La întâlnire au participat oficiali importanți din România și din instituțiile europene, printre care:

Alexandru Nazare,

Dragoș Pîslaru,

Mirela Călugăreanu,

Tony Murphy,

Pierre Moscovici,

Lucian Romașcanu,

Tatiana Șevciuc.

