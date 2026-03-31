Săptămâna marilor pianiști la Filarmonica din Craiova: Beethoven și Gershwin, într-un dialog spectaculos

Luna aprilie debutează spectaculos la Craiova, unde Filarmonica Oltenia propune publicului două evenimente de marcă, reunind rigoarea clasicismului german și energia modernismului american.

Melomanii sunt invitați la o veritabilă călătorie muzicală, în care capodoperele lui Ludwig van Beethoven și George Gershwin prind viață prin interpretări de înaltă ținută artistică.

1 aprilie: „Hammerklavier”, provocarea supremă a pianisticii

Prima seară, programată miercuri, 1 aprilie, de la ora 19:00, îl aduce în prim-plan pe pianistul Viniciu Moroianu, un nume de referință al scenei muzicale românești.

Artistul va interpreta celebra sonată „Hammerklavier”, op. 106, semnată de Ludwig van Beethoven – o lucrare considerată una dintre cele mai dificile din repertoriul pianistic mondial.

Programul serii este completat de:

coralul „Nun komm’ der Heiden Heiland” (Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni)

Sonată nr. 8 de Serghei Prokofiev

Evenimentul propune astfel o incursiune complexă în evoluția gândirii muzicale.

3 aprilie: De la jazz simfonic la perfecțiunea clasică

Vineri, 3 aprilie, de la ora 19:00, scena Filarmonicii va găzdui Orchestra Simfonică, sub conducerea dirijorului Mircea Pădurariu.

Solista serii va fi pianista Adela Liculescu, apreciată pe plan internațional pentru expresivitatea și energia interpretărilor sale.

Aceasta va interpreta Concertul în Fa de George Gershwin, o lucrare emblematică ce îmbină jazz-ul cu muzica simfonică.

Seara se va încheia cu Simfonia nr. 41 „Jupiter” de Wolfgang Amadeus Mozart, considerată una dintre cele mai rafinate creații ale repertoriului clasic.

Cele două concerte transformă începutul lunii aprilie într-o veritabilă sărbătoare a muzicii, aducând pe aceeași scenă artiști de elită și lucrări de referință din patrimoniul universal.

