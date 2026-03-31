(VIDEO) Tragedie în Gorj: muncitor mort după ce a fost lovit de un stâlp de beton

Un grav accident de muncă s-a produs în dimineața zilei de 31 martie, în satul Jupânești, unde un bărbat de 51 de ani și-a pierdut viața în timpul unor lucrări.

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost alertați prin apel la 112 și s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

Lovit mortal de un stâlp nefixat corespunzător

Din primele cercetări a reieșit că tragedia s-a produs în timp ce angajații unei societăți comerciale efectuau lucrări de înlocuire a stâlpilor de electricitate.

Un muncitor, de 51 de ani, din comuna Plopșoru, ar fi fost lovit în zona capului de un stâlp din ciment, care nu era fixat corespunzător în sol.

Impactul a fost devastator, iar echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru:

ucidere din culpă,

nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj urmează să stabilească dacă normele de protecție a muncii au fost respectate.

Ancheta continuă

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Citește și: (VIDEO) Urmărire ca în filme în Vâlcea: șofer fără permis, cu mașină radiată și numere false