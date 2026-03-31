(VIDEO) Urmărire ca în filme în Vâlcea: șofer fără permis, cu mașină radiată și numere false

Un caz grav de încălcare a legislației rutiere a avut loc pe 30 martie 2026, în comuna Câineni, județul Vâlcea. Polițiștii din cadrul Posturilor de Poliție Boișoara și Câineni au fost sesizați că un bărbat de 40 de ani conduce un autoturism fără a deține permis de conducere.

Urmărire și tentativă de fugă

Oamenii legii au pornit în urmărirea autoturismului, reușind să îl oprească pe strada Prundului, din satul Câinenii Mari. În momentul opririi, șoferul a coborât din mașină și a încercat să fugă, însă a fost rapid imobilizat și identificat de polițiști

Verificările efectuate au scos la iveală o serie de nereguli:

bărbatul avea permisul de conducere anulat ,

, autoturismul era radiat din circulație ,

, plăcuțele de înmatriculare aparțineau unui alt vehicul.

Mai mult, acesta a refuzat inițial testarea cu aparatul etilotest, fiind ulterior condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Dosar penal și reținere

Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru:

conducerea unui vehicul fără permis

punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat

conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe

În baza probelor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Vâlcea.

Polițiștii atrag atenția că astfel de fapte reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră, fiind sancționate sever conform legii.

