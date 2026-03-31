Gorj: Depășire extremă pe VO 66 B: șofer prins cu 181 km/h

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Târgu Jiu au depistat, ieri, un conducător auto de 54 de ani, din municipiu, circulând cu 181 km/h pe varianta ocolitoare VO 66 B.

În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul avea inspecția tehnică periodică (ITP) expirată, ceea ce reprezintă o abaterere suplimentară de la normele rutiere. Sancțiunile aplicate au fost:

Amendă: 4.050 lei,

Măsură complementară: reținerea permisului de conducere pentru 120 de zile,

Șoferului i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, potrivit IPJ Gorj.

Citește și: (VIDEO) Craiova: Pericol în trafic. Un curier pe trotinetă electrica tăie calea unui șofer