(VIDEO) Craiova: Pericol în trafic. Un curier pe trotinetă electrica tăie calea unui șofer

Un incident surprins, astăzi, în trafic arată cât de riscante pot fi trotinetele electrice atunci când regulile de circulație nu sunt respectate.

Conform martorilor și filmării realizate de șofer, acesta circula regulamentar pe drumul public, când un curier pe trotinetă electrică i-a tăiat brusc calea. Șoferul a fost nevoit să frâneze imediat și să oprească autoturismul pentru a evita un accident. Vizibil iritat, șoferul l-a întrebat pe curier dacă este sănătos la cap, semnalând pericolul la care a fost expus.

Ce arată acest incident

Viteza și manevrele imprevizibile ale trotinetelor electrice pot pune în pericol participanții la trafic, chiar și atunci când aceștia respectă regulile.

Lipsa protecției fizice a trotinetelor face ca orice impact să fie periculos pentru rideri și pentru ceilalți participanți la trafic.

Necesitatea educației rutiere pentru utilizatorii de trotinete electrice, care adesea circulă pe străzi aglomerate sau trotuare fără să respecte semnele și prioritatea.

Recomandări pentru siguranță

Respectarea regulilor de circulație – atât de către șoferi, cât și de către utilizatorii de trotinete. Limitarea vitezei pe drumurile publice și în apropierea pietonilor. Echipament de protecție – cască obligatorie și eventual alte elemente de protecție. Conștientizarea riscului – atât curierii, cât și utilizatorii ocazionali de trotinete trebuie să fie atenți la ceilalți participanți la trafic.

Acest incident servește drept avertisment: trotinetele electrice pot fi o soluție de mobilitate rapidă și modernă, dar neatenția poate transforma o plimbare aparent inofensivă într-un risc major pentru viața celor din jur.

