Dispărut în Europa: Poliția caută un bărbat din Târgu Jiu

Polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați, ieri, de un localnic, de 40 de ani, cu privire la dispariția fratelui său, Ioncilă Sorin, de 39 de ani.

Potrivit declarației familiei, în timp ce se afla pe teritoriul Germaniei, bărbatul le-a comunicat că pleacă în Danemarca, după care nu s-a mai putut lua legătura cu el.

Semnalmente

Înălțime: 1,75 m,

1,75 m, Greutate: aproximativ 90 kg,

aproximativ 90 kg, Ochii: căprui,

căprui, Îmbrăcăminte: necunoscută la momentul plecării.

Bărbatul a fost pus în urmărire la nivel național.

Cum poți ajuta

Persoanele care pot oferi informații despre Ioncilă Sorin sunt rugate să apeleze 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

