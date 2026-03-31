Depistat beat și fără permis: Bărbat prins la volan în Novaci

Polițiștii din Novaci au depistat, azi noapte, un bărbat de 56 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C, din direcția ZTM Rânca către Bengești.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce depășește cu mult limita legală admisă.

Bărbatul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

Conducere cu permis suspendat

Verificările în bazele de date au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, motiv pentru care se va răspunde și pentru această infracțiune.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru:

Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului,

Conducerea unui vehicul pe drumurile publice în perioada de suspendare a permisului, potrivit IPJ Gorj.

