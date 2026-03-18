Un bărbat a făcut infarct după ce şi-a omorât un vecin la beţie

Un bărbat din comuna Drăgușeni, județul Suceava, s-a luat la ceartă cu un vecin și l-a omorât. Apoi, poate de frică, a făcut infarct şi a murit şi el, informează Ştirile ProTV.

Un vecin a anunțat poliția că cei doi sunt morți în casă.

Când au intrat în locuință, oamenii legii i-au găsit pe proprietarul casei și pe vecinul său decedați. Primele date ale anchetei arată că, după ce au băut împreună, cei doi s-au certat.

Bărbatul de 76 de ani și-ar fi lovit prietenul, de 73 de ani, cu un scaun în cap. Loviturile i-au fost fatale victimei.

Când și-a dat seama de ce a făcut, de spaimă, omul a făcut infarct și a murit. Cauzele deceselor au fost confirmate de medicii legiști. Criminaliștii au ridicat probe, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor.

Poliţiştii care veneau la caz au făcut accident

Culmea, polițiștii care se îndreptau cu mașina spre caz au fost răniți într-un accident rutier.

Marți seară, agenții de poliție ar fi trebuit să ajungă la o locuință unde cei doi bărbați au fost găsiți fără viață. Dar autospeciala de poliție, cu semnalele acustice și sonore pornite, a fost implicată într-un accident de circulație, după ce un șofer nu a acordat prioritate.

Ambii polițiști au fost transportați la spital, cu multiple traumatisme. Așa că un alt echipaj de poliție a fost direcționat la cazul de omor.

Citeşte şi: Bărbat reţinut după ce s-a urcat pe capota unei maşini aflate în trafic cu un cuţit în mână