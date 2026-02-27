(VIDEO) Percheziții în Drobeta-Turnu Severin într-un dosar de furt calificat

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Drobeta-Turnu Severin, împreună cu colegii de la Biroul Ordine Publică și Secția Rurală Șimian, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au pus în aplicare:

8 mandate de percheziție domiciliară,

1 mandat de percheziție a unui vehicul.

Acțiunea vizează cercetări pentru furt calificat, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace materiale de probă necesare soluționării cazului.

Detalii despre faptele investigate

Din cercetări reiese că persoanele implicate ar fi:

23/24 ianuarie – au pătruns într-un imobil aflat în construcție, sustrăgând țevi de cupru și aparate de construcție,

18/19 februarie – au intrat într-un lăcaș de cult în construcție și au furat cablu electric și fire de cupru,

Într-o altă noapte din februarie – au spart un bloc și au luat două pompe submersibile și cabluri electrice, în timp ce o tânără de 20 de ani supraveghea zona dintr-un autoturism parcat în apropiere.

Măsuri luate de autorități

În baza probatoriului, cinci bărbați (27–39 ani) și o tânără de 20 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați magistraților cu propunere de arestare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale și al jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.

Investigațiile continuă pentru clarificarea întregii situații și tragerea la răspundere a celor vinovați.

