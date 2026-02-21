Accident pe DN7, Bujoreni: 5 răniți, dintre care 3 minori

Astăzi, pe DN7, în localitatea Bujoreni, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism.

În urma impactului, 5 persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale, dintre care 3 minori cu vârste între 7 și 15 ani.

O femeie a rămas încarcerată, fiind extrasă în siguranță de pompieri și predată echipajelor medicale conștientă și cooperantă. Cauza preliminară a accidentului a fost:

neadaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere,

carosabil umed,

curbă deosebit de periculoasă la dreapta.

Intervenția echipajelor

La fața locului au acționat: Poliția Rutieră, pompierii militari vâlceni (autospecială de stingere cu modul de descarcerare, autospecială de descarcerare, ambulanță SMURD) și două ambulanțe SAJ.

Pompierii au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, sub supravegherea polițiștilor, până la finalizarea cercetărilor.

Recomandări pentru șoferi

Adaptați viteza la condițiile de drum și meteo;

Respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren;

Fiți atenți în zonele cu curbe periculoase.

