Accident pe DN7, Bujoreni: 5 răniți, dintre care 3 minori

Știri de ultima orăEvenimentAccident pe DN7, Bujoreni: 5 răniți, dintre care 3 minori

De Mariana BUTNARIU
Autotren și autoturism implicate, traficul se desfășoară alternativ
Astăzi, pe DN7, în localitatea Bujoreni, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism.

În urma impactului, 5 persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale, dintre care 3 minori cu vârste între 7 și 15 ani.

O femeie a rămas încarcerată, fiind extrasă în siguranță de pompieri și predată echipajelor medicale conștientă și cooperantă. Cauza preliminară a accidentului a fost:

  • neadaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere,
  • carosabil umed,
  • curbă deosebit de periculoasă la dreapta.

Intervenția echipajelor

  • La fața locului au acționat: Poliția Rutieră, pompierii militari vâlceni (autospecială de stingere cu modul de descarcerare, autospecială de descarcerare, ambulanță SMURD) și două ambulanțe SAJ.
  • Pompierii au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.
  • Traficul rutier se desfășoară alternativ, sub supravegherea polițiștilor, până la finalizarea cercetărilor.

Recomandări pentru șoferi

  • Adaptați viteza la condițiile de drum și meteo;
  • Respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren;
  • Fiți atenți în zonele cu curbe periculoase.

