Minoră dispărută din centrul DGASPC Olt! Poliția cere sprijinul populației

Polițiștii din Slatina desfășoară activități pentru depistarea unei minore care a plecat voluntar de la un centru al DGASPC Olt și nu a mai revenit.

La data de 21 februarie 2026, în jurul orei 09:30, polițiștii au fost sesizați de un asistent medical privind dispariția minorei.

Semnalmentele minorei

👤 Înălțime: aproximativ 1,65 m

⚖️ Greutate: aproximativ 92 kg

👁️ Ochi căprui

💇‍♀️ Păr creț, șaten

❗ Fără semne particulare

Ținută la momentul plecării:

Geacă neagră de fâș,

Bluza de trening gri deschis,

Pantaloni de trening gri deschis,

Încălțări gri deschis.

Apel către cetățeni

Persoanele care pot oferi informații pentru găsirea minorei sunt rugate:

📞 să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție,

📞 sau să sune la numărul unic de urgență 112.

Orice detaliu poate fi esențial!

