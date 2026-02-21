Minoră dispărută din centrul DGASPC Olt! Poliția cere sprijinul populației

Polițiștii din Slatina desfășoară activități pentru depistarea unei minore care a plecat voluntar de la un centru al DGASPC Olt și nu a mai revenit.
La data de 21 februarie 2026, în jurul orei 09:30, polițiștii au fost sesizați de un asistent medical privind dispariția minorei.
Semnalmentele minorei
👤 Înălțime: aproximativ 1,65 m
⚖️ Greutate: aproximativ 92 kg
👁️ Ochi căprui
💇♀️ Păr creț, șaten
❗ Fără semne particulare
Ținută la momentul plecării:
- Geacă neagră de fâș,
- Bluza de trening gri deschis,
- Pantaloni de trening gri deschis,
- Încălțări gri deschis.
Apel către cetățeni
Persoanele care pot oferi informații pentru găsirea minorei sunt rugate:
📞 să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție,
📞 sau să sune la numărul unic de urgență 112.
Orice detaliu poate fi esențial!
