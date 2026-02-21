0.1 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
Minoră dispărută din centrul DGASPC Olt! Poliția cere sprijinul populației

De Mariana BUTNARIU
VĂTAFU TEODORA MARIA DĂNUȚA, 16 ani, căutată de polițiști

Polițiștii din Slatina desfășoară activități pentru depistarea unei minore care a plecat voluntar de la un centru al DGASPC Olt și nu a mai revenit.

La data de 21 februarie 2026, în jurul orei 09:30, polițiștii au fost sesizați de un asistent medical privind dispariția minorei.

Semnalmentele minorei

👤 Înălțime: aproximativ 1,65 m
⚖️ Greutate: aproximativ 92 kg
👁️ Ochi căprui
💇‍♀️ Păr creț, șaten
❗ Fără semne particulare

Ținută la momentul plecării:

  • Geacă neagră de fâș,
  • Bluza de trening gri deschis,
  • Pantaloni de trening gri deschis,
  • Încălțări gri deschis.

Apel către cetățeni

Persoanele care pot oferi informații pentru găsirea minorei sunt rugate:

📞 să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție,
📞 sau să sune la numărul unic de urgență 112.

Orice detaliu poate fi esențial!

