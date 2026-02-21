Răzvan Cuc respinge acuzațiile DNA: „Sunt nevinovat!”

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost plasat sub control judiciar după ce a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român, Mihai Alecu.

Mesajul lui Cuc pe Facebook

„Acuzațiile la adresa mea sunt false. Sunt nevinovat și voi face toate demersurile legale pentru a-mi confirma nevinovăția.”

Fostul ministru susține că a fost ținta unei campanii negative de imagine: „Informațiile prezentate în presă au fost incomplete și mincinoase, prezentate într-un spectacol mediatic.”

Cuc precizează că nu a solicitat și nu a primit niciun folos necuvenit și că nu a influențat în niciun fel deciziile directorului RAR.

Contextul dosarului

Procurorii DNA susțin că, între septembrie și noiembrie 2025, Răzvan Cuc ar fi intermediat, împreună cu omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe, o mită de 6% dintr-un contract de achiziție publică în valoare de aproximativ 23 milioane de lei pentru mentenanța echipamentelor RAR.

Cuc și Buşe ar fi promis banii în tranșe, prima urmând să fie plătită înainte de Crăciun, pentru a influența numirea comisiei de evaluare și semnarea rapidă a contractului cu firma administrată de Buşe.

Citește și: Cetățeni marocani fără documente depistați la frontiera Dolj-Bulgaria