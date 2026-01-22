Percheziții DNA într-un dosar de delapidare la MAE: peste 8 milioane de lei, sustrași în 12 ani

O fostă contabilă este acuzată că a pus la punct un mecanism complex de fraudare a banilor publici

Anchetatorii DNA de la Secția a II-a desfășoară joi dimineață mai multe percheziții la domiciliile unei foste contabile din cadrul Ministerul Afacerilor Externe și ale complicilor acesteia, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de delapidare, potrivit unor surse judiciare.

Conform acelorași surse, femeia ar fi reușit să sustragă, pe parcursul a aproximativ 12 ani, suma de peste opt milioane de lei, folosind o serie de falsuri atent elaborate în documente financiar-contabile.

Ancheta scoate la iveală un mecanism complex: fondurile ar fi fost virate către mai mulți foști militari, sub forma unor salarii, deși aceștia nu ar fi fost niciodată angajați ai MAE.

Suspecții, duși la audieri la sediul central DNA

După finalizarea perchezițiilor, care au loc la trei locații diferite, suspecții urmează să fie ridicați de anchetatori și conduși la sediul central al Direcția Națională Anticorupție pentru audieri, mai precizează sursele citate.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga amploare a prejudiciului și numărul persoanelor implicate.

