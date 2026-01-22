A început „culesul” fructelor de pe stațiile RAT din Craiova. Butaforia pleacă la recondiționat

Cireșele, portocalele, lămâile, afinele, strugurii și prazul care împodobeau până de curând stațiile de autobuz din Craiova încep să dispară rând pe rând. Butaforia cu fructe pleacă la recondiționat. Drept urmare, copertinele din stațiile de autobuz rămân fără cocktailul de fructe.

Butaforia cu fructe dispare de pe stațiile RAT din Craiova. Sursa foto: Facebook

Una câte una fructele sunt desprinse de pe acoperișul copertinelor, încărcate în mașinile societății care administrează domeniul public al orașului și dispar. După ce vor fi refăcute, pentru că multe au fost ciugulite de păsări, arse de soare și crăpate, acestea vor fi folosite la alte evenimente. Reprezentanții ECO Urbis Craiova spun că ei se ocupă de păstrarea acestora în depozit și recondiționarea lor. Aceeași societate pe vremea când se numea RAADPFL le-a confecționat pentru Târgul de Paște și ulterior le-a montat în stațiile RAT.

“Le luăm pe toate. Fructele reciclate (refolosite) de la Târgul de Paște de anul trecut sunt ridicate pentru a fi depozitate și recondiționate de colegii noștri. Ulterior, le vom folosi pentru alte evenimente, care urmează să fie stabilite. Momentan, nu vor fi înlocuite cu altceva”, spune purtătorul de cuvânt al ECO Urbis Craiova.

Craiovenii au păreri pro și contra, așa cum s-a întâmplat și în vara anului trecut când butaforia cu fructe a pus stăpânire pe stațiile RAT.

„În sfarșit, bine că le ia, erau un pericol pentru păsări , după cum vedeți sunt mâncate pe jumatate.”, spune o craioveancă.

Altul spune: Zilele trecute postam o fotografie cu niște fructe galbene, posibil piersici sau portocale, jupuite ca vai de mama lor. Fix astăzi, trecând prin același loc, cei de la RAADPFL luau acele fructe de pe acoperișul stației de autobuz, din Lăpuș.”, este de părere un craiovean. Alți craioveni au speranța că stațiile nu vor fi văduvite definitiv de acestea podoabe.

“Eu cred ca doar le schimbă…. Astea sunt deteriorate”

Împodobite vara, despodobite iarna



Stațiile de autobuz din oraș au fost împodobite cu fructe de tot felul, în vara anului trecut. Mare le-a fost surpriza craiovenilor când au văzut pe acoperișul unora dintre stațiilor de autobuz un adevărat cocktail de fructe:felii de lâmâi și portocale, căpșuni, cireșe, mure și afine, mai ceva ca la piață.

Primarul Craiovei spune, la acel moment, că a montat această “butaforie cu fructe” pe stațiile RAT ca să stea craiovenii la umbră, atunci când așteaptă autobuzul.

Anul trecut, craiovenii s-au plâns ca plafonul de sticlă de la stațiile de autobuz permite razelor solare să treacă prin el și vara nu este umbră. De aceea, pe perioada verii, montăm butaforie cu fructe pe toate stațiile din sticlă și, în paralel, RAADPFL lucrează stații noi, pentru zonele unde încă nu au fost montate refugii acoperite, unicat, care sperăm să vă surprindă într-un mod plăcut”, spunea primarul Lia Olguța Vasilescu.

Ca și acum, la despodobire, atunci părerile au fost pro și contra: „Ce voiați să pună? Corcodușe?”, spuneau unii craioveni.Pe rețelele de socializare, unde au fost postate fotografii cu stațiile de autobuz împodobite cu fructe, comentariile au fost savuroase.

Într-un alt comentariu se spunea:„Dacă vă duceați nu știu unde, în vest, vi se părea ”instagramabil”, la noi e urât pentru că e făcut de cine nu vă convine”.

Alții spuneau:„Ați devenit toți Bacovieni..asa aveți și sufletul…e o pata de culoare în lumea asta mohorata…le avea oricum și a hotărât să nu le țină degeaba..ce e atât de greu?”.