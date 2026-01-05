Poliția a identificat toate cele 40 de victime ale incendiului dintr-un bar din Elveția

Toate cele 40 de victime ale incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, în ajunul Anului Nou, au fost identificate de autorități. Printre cei decedați se află numeroși minori, iar ancheta penală este în desfășurare Cadavrele celor 40 de persoane care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în barul Le Constellation au fost identificate de poliția elvețiană. Victimele aveau vârste cuprinse între 14 și 39 de ani, iar 15 dintre ele erau minori.

Cele mai tinere victime sunt o fată elvețiană și un băiat francez, ambii în vârstă de 14 ani. Grupul include cetățeni elvețieni, italieni, români, turci, portughezi, francezi și belgieni, precum și cetățeni ai Regatului Unit, Franței și Israelului. Pe lângă cele 40 de persoane decedate, alte 119 au fost rănite, majoritatea suferind arsuri grave. Șase dintre răniți se află în stare atât de gravă încât nu au putut fi încă identificați.

Anchetă penală împotriva administratorilor barului

O anchetă penală este în curs de desfășurare în cazul cuplului francez care administra barul Le Constellation. Autoritățile suspectează că incendiul ar fi fost provocat de scântei provenite de la sticle purtate prea aproape de tavan.

Procurorii investighează inclusiv dacă spuma acustică de pe tavan a contribuit la propagarea rapidă a focului și dacă materialele respectau reglementările în vigoare.

Reacții emoționante din partea familiilor

Poliția a anunțat că nu va face publice alte detalii despre victime, din respect pentru familiile acestora. Cu toate acestea, mai multe rude au confirmat decesul celor dragi pe rețelele de socializare.

Mama lui Arthur Brodard, un adolescent de 16 ani, a anunțat moartea fiului său într-un mesaj emoționant publicat pe Facebook, descriind perioada de incertitudine ca pe „un coșmar”.

Victime confirmate din mai multe țări

Printre victime se numără și Charlotte Niddam, o adolescentă de aproximativ 15 ani care a studiat în Marea Britanie, precum și jucătorul italian de golf junior Emanuele Galeppini, în vârstă de 16 ani. Moartea acestuia a fost anunțată de Federația Italiană de Golf, care a adus un omagiu „tânărului atlet”, potrivit BBC.

Un local frecventat de tineri

Le Constellation era un bar cunoscut pentru popularitatea sa în rândul tinerilor din stațiunea Crans-Montana, unde vârsta legală pentru consumul de alcool este de 16 ani. Proprietarii localului sunt suspectați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă.

