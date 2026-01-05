Ministrul Sănătății: „Avem de trei ori mai mulți rezidenți decât poate absorbi sistemul”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că numărul rezidenților din România a scăpat de sub control în ultimii ani și nu este corelat cu nevoile reale ale sistemului medical, anunțând posibile reforme majore, inclusiv reintroducerea stagiaturii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că este necesară o regândire profundă a sistemului de rezidențiat, în condițiile în care România pregătește de trei ori mai mulți rezidenți decât poate integra în sistemul public de sănătate.

„Noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulți rezidenți decât putem include în sistem, pentru că cifrele de școlarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani”, a declarat ministrul la Antena 3.

Lipsa unei corelări între rezidenți și posturile disponibile

Alexandru Rogobete a subliniat că numărul de posturi din sistemul de sănătate nu este corelat cu numărul de rezidenți pregătiți anual, ceea ce generează dezechilibre majore.

„Ideea este de a avea un sistem predictibil”, a afirmat ministrul, precizând că actualul mecanism nu ține cont de nevoile reale ale spitalelor și specialităților.

Nu există date despre medicii care ies la pensie

Ministrul Sănătății a atras atenția asupra unui alt deficit major: lipsa unor statistici privind medicii care urmează să iasă la pensie în următorii ani.

„Aș vrea să știu câți medici cardiologi vor ieși la pensie în următorii patru ani. Nu există această statistică. Atunci când universitățile și Ministerul Sănătății scot numărul de locuri la rezidențiat, nu se ține cont de acest indicator extrem de important”, a explicat Rogobete.

Potrivit acestuia, cifrele propuse anual de universitățile de medicină se bazează pe date istorice, nu pe o analiză actuală a nevoilor din sistem.

Hartă a nevoilor medicale, realizată cu universitățile

Ministrul a anunțat că intenționează să colaboreze cu universitățile de medicină pentru realizarea unei hărți clare a locurilor care vor fi disponibile în sistemul sanitar în următorii ani, pe specialități.

Această analiză ar urma să stea la baza stabilirii cifrelor de școlarizare pentru rezidențiat.

Posibila reintroducere a stagiaturii

Alexandru Rogobete a mai declarat că la nivelul Ministerului Sănătății se discută inclusiv reînființarea stagiaturii și a categoriei de medici generaliști.

„Există pe masa discuției ideea de a reînființa stagiatura și categoria de medici generaliști, care nu fac rezidențiatul, dar urmează o stagiatură și apoi o supraspecializare pe un domeniu nișat”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, măsura ar putea fi pusă în aplicare chiar în cursul acestui an.

