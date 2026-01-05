Extremiști de stânga revendică sabotajul energetic din Berlin: zeci de mii de locuințe, lăsate fără curent și căldură

Un grup extremist de stânga din Germania a revendicat un atac incendiar care a afectat infrastructura energetică a Berlinului, lăsând până la 35.000 de locuințe și mii de firme fără electricitate și căldură, în plină iarnă.

Militanți de extremă stânga care protestează împotriva crizei climatice și a inteligenței artificiale au revendicat responsabilitatea pentru un atac care a provocat o pană masivă de curent în capitala Germaniei. Grupul Vulkangruppe a declarat că a vizat în mod deliberat cartierele bogate ale Berlinului, cu scopul de a „întrerupe alimentarea cu energie electrică a clasei conducătoare”.

Autoritățile investighează un incendiu produs sâmbătă dimineață pe un pod peste canalul Teltow, în apropierea centralei termice și electrice Lichterfelde, incident care a avariat mai multe cabluri de înaltă tensiune.

Mii de gospodării și firme afectate

Potrivit companiei Stromnetz Berlin, până la 35.000 de locuințe și aproximativ 1.900 de firme ar putea rămâne fără electricitate – și în multe cazuri fără căldură – până pe 8 ianuarie. Inițial, peste 45.000 de gospodării și 2.200 de întreprinderi din districtele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde au fost afectate.

Duminică, aproximativ 10.000 de gospodării au fost reconectate la rețea, însă temperaturile scăzute și ninsorile au îngreunat lucrările de instalare a noilor cabluri subterane, potrivit Times of Israel.

Mesaj extremist: energie, climă și inteligență artificială

Într-o broșură de aproximativ 2.500 de cuvinte, considerată „credibilă” de poliție, Vulkangruppe a justificat atacul ca fiind o „acțiune în interes public” și un „act de autoapărare”. Gruparea a condamnat dependența de combustibili fosili și a acuzat centrele de date pentru inteligență artificială că amplifică consumul de energie dăunător climei și riscurile sociale.

Extremiștii au afirmat că societatea contribuie la propria supraveghere prin puterea acordată marilor corporații tehnologice.

Scuze limitate și riscuri pentru populație

Deși grupul și-a cerut scuze persoanelor sărace afectate de întreruperea curentului, a arătat puțină empatie față de „proprietarii de vile” din zonele rămase în întuneric. Zona afectată include însă spitale, azile de bătrâni și blocuri înalte, unde lifturile au devenit nefuncționale, punând în pericol persoane vulnerabile.

Reacția autorităților: „Vieți omenești puse în pericol”

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a declarat că întreruperea masivă de energie are un motiv politic și poartă semnele unor atacuri anterioare ale extremei stângi. „Este inacceptabil ca extremiștii să atace rețeaua electrică și să pună vieți omenești în pericol”, a spus acesta.

În lipsa rețelelor de telefonie mobilă, poliția a informat populația folosind megafoane montate pe vehicule, iar mai multe linii de transport regional au fost suspendate.

Un tipar de atacuri asupra infrastructurii

Vulkangruppe a revendicat anterior atacuri similare, inclusiv unul asupra gigafabricii Tesla din apropierea Berlinului, în martie 2024. Autoritățile germane de securitate clasifică gruparea drept organizație extremistă de stânga și avertizează că atacurile asupra infrastructurii energetice pot avea efecte dramatice, necesitând resurse minime și producând pagube pe termen lung.

