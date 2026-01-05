(VIDEO) Restricții de circulație pe DN 67C Novaci–Rânca: acces permis doar autovehiculelor 4×4 sau cu lanțuri

Circulația rutieră pe DN 67C Novaci–Rânca este restricționată din cauza ninsorii abundente, fiind instituit un filtru de trafic la kilometrul 16.

Autoritățile au instituit un filtru de circulație pe DN 67C, sectorul Novaci–Rânca, la kilometrul 16. Accesul spre stațiunea montană Rânca este permis doar autovehiculelor cu tracțiune integrală (4×4) sau celor echipate cu lanțuri antiderapante.

Măsura a fost luată din cauza ninsorii abundente, care îngreunează traficul și creează condiții periculoase pentru șoferi.

