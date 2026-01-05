Risc de inundații pe râurile din bazinul Jiului. Cod galben în Mehedinți și Dolj

Hidrologii avertizează că râurile din bazinul hidrografic Jiu se află sub risc de inundații, luni, în județele Mehedinți și Dolj, din cauza topirii stratului de zăpadă și a precipitațiilor recente.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), există un pericol crescut de inundații pe râurile din bazinul Jiului, în special pe afluenții de dreapta ai sectorului situat aval de confluența cu râul Motru și amonte de stația hidrometrică Podari.

Zonele cele mai expuse se află în județele Mehedinți și Dolj, unde topirea stratului de zăpadă contribuie la creșterea debitelor.

Sunt posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe râurile din bazinele hidrografice: Teslui (afluent al râului Olt), judeţele: Dolj și Olt.

Posibile viituri și depășiri ale cotelor de atenție

Pe fondul precipitațiilor deja înregistrate și al celor prognozate, precum și al cedării apei din stratul de zăpadă, luni pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Hidrologii avertizează asupra posibilității producerii de viituri rapide pe râurile mici, cu efecte de inundații locale, dar și asupra creșterii semnificative a debitelor și nivelurilor, care pot duce la depășirea cotelor de atenție pe cursurile de apă vizate. Avertizarea hidrologică de cod galben emisă de INHGA este valabilă luni, în intervalul orar 07:10 – 12:00.

Citește și: A crescut pârâul Teslui. Drumul DN 641 a fost închis