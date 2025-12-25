Un tânăr a fost plasat sub control judiciar după ce, la volan, a refuzat să oprească la semnalul poliției și a fost urmărit 12 km. S-a constatat că nu avea permis, mașina nu era înmatriculată și avea plăcuțe false.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Giurgiu, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au executat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care se deplasa pe strada Unirii, din municipiul Giurgiu. Conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care poliţiştii l-au urmărit aproximativ 12 kilometri, acesta fiind interceptat în localitatea Daia, judeţul Giurgiu.

În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false”, se arată într-un comunicat de presă, transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Conducătorul auto în vârstă de 20 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, tânărul, cu domiciliul în comuna Letca Nouă, este cercetat pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi cu plăcuţe false.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

