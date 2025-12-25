-0.5 C
Craiova
joi, 25 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitatePoluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești

Poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești

De Magda Dragu
Poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești
Poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre din cauza atacurilor rusești

Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, a observat miercuri AFP, citată de Agerpres.

Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând atacurile ca fiind o încercare de a distruge infrastructura maritimă a ţării, de care depind în mare măsură exporturile agricole.

Bălţi de ulei brun pe coasta Odesei

Un jurnalist AFP a filmat miercuri bălţi de ulei brun pe coasta Odesei şi o pată de ulei plutind la suprafaţa mării. Voluntari curăţau nisipul şi scoteau păsări marine moarte din apă.

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleg Kiper într-un comunicat.

Incidentul, descris drept un „dezastru ecologic”

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a descris incidentul drept un „dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a scris el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar implicat în salvarea păsărilor, a declarat pentru AFP că acestea mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA