6.8 C
Craiova
joi, 2 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentVâlcea: Coliziune între două autotrenuri pe DN 7

Vâlcea: Coliziune între două autotrenuri pe DN 7

De Mariana BUTNARIU
În urma impactului dintre cele două autotrenuri au rezultat doar pagube materiale
În urma impactului dintre cele două autotrenuri au rezultat doar pagube materiale

Pe Drumul Național 7, în zona Baraj Nord, pe raza municipiul Râmnicu Vâlcea, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autotrenuri.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, nefiind înregistrate victime, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Circulația în zona producerii accidentului se desfășoară alternativ, fiind dirijată de polițiștii rutieri.

Conducătorii auto trebuie să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului.

Citește și: „Pupăza din tei“ a actorilor craioveni, în zbor spre Timișoara

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA