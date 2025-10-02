Vâlcea: Coliziune între două autotrenuri pe DN 7

Pe Drumul Național 7, în zona Baraj Nord, pe raza municipiul Râmnicu Vâlcea, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autotrenuri.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, nefiind înregistrate victime, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Circulația în zona producerii accidentului se desfășoară alternativ, fiind dirijată de polițiștii rutieri.

Conducătorii auto trebuie să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului.

