„Pupăza din tei“ a actorilor craioveni, în zbor spre Timișoara

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova – Secția Teatru se pregătește de festival. Vineri, 3 octombrie, spectacolul „Pupăza din tei“ ajunge la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin“ – ediția a X-a, la invitația Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin“ din Timișoara.

Spectacolul „Pupăza din tei“ este creat pe un scenariu și în regia lui Cristian Mitescu, având scenografia realizată de Eugenia Tărășescu – Jianu, orchestrația muzicală Viorel Andrinoiu, asistent de regie și coregrafia Ionuț Sergiu Anghel. În distribuție regăsim actorii: Marin Fagu, Andreea Ionescu, Adriana Ioncu, Oana Stancu.

„Pupăza din tei“ este o incursiune în lumea personajelor lui Ion Creangă, facilitând astfel accesul copiilor la marea literatură clasică românească.

„Spectacolul este unul de prezentare a porturilor, obiceiurilor şi poveştilor populare româneşti. Momentele de virtuozitate sunt puse în evidenţă de dansurile căluşarilor, ale oșenilor, precum şi de taraful în miniatură. Cine ar putea să povestească mai bine decât marele nostru povestitor Ion Creangă, autorul nemuritoarelor „Amintiri din copilărie“? Scenariul este o pildă dată copiilor neascultători şi leneşi. Nică, personajul nostru principal, se hotărăşte să scape de „pupăza din tei“, care îl trezea în fiecare dimineaţă ca un ceasornic. Aşa că, într-o dimineaţă, prinse pupăza în căciulă şi ce se gândi el… să o ducă la târg să o vândă. În final, Nică nu reuşeşte să vândă pupăza şi se întoarce acasă resemnat din lunga lui peripeţie.“ – Cristian Mitescu (regizor)

Spectacolul va fi prezentat publicului timișorean vineri, 03 octombrie 2025, ora 10:00, pe scena Teatrului „Merlin“.

