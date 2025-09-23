Bărbat din Târgu Jiu, găsit decedat la Mănăstirea Tismana

Un bărbat de 59 de ani din municipiul Târgu Jiu a murit, în dimineața zilei de 23 septembrie, la Mănăstirea Tismana.

Potrivit IPJ Gorj, acesta s-a simțit rău în timp ce se afla în baia lăcașului de cult. La fața locului au intervenit polițiștii din Tismana și un echipaj al ambulanței. Medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Din primele verificări, pe corpul bărbatului nu au fost identificate urme de violență. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorilor.

