Bărbat din Târgu Jiu, găsit decedat la Mănăstirea Tismana

Știri de ultima orăEvenimentBărbat din Târgu Jiu, găsit decedat la Mănăstirea Tismana

De Mariana BUTNARIU
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei
Un bărbat de 59 de ani din municipiul Târgu Jiu a murit, în dimineața zilei de 23 septembrie, la Mănăstirea Tismana.

Potrivit IPJ Gorj, acesta s-a simțit rău în timp ce se afla în baia lăcașului de cult. La fața locului au intervenit polițiștii din Tismana și un echipaj al ambulanței. Medicii nu au mai putut decât să constate decesul.

Din primele verificări, pe corpul bărbatului nu au fost identificate urme de violență. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorilor.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

