Republica Dominicană recuperează 1.000 kg de cocaină dintr-o barcă rapidă distrusă de Marina SUA

Agenția de control al drogurilor din Republica Dominicană a anunțat duminică recuperarea a 1.000 de kilograme de cocaină dintr-o barcă rapidă distrusă de Marina Statelor Unite. Incidentul are loc în contextul unei misiuni antidrog extinse desfășurate de administrația Trump în Marea Caraibilor.

Conform autorităților, operațiunea americană – demarată în august – a dus deja la scufundarea a trei nave suspectate de trafic de droguri și la moartea a peste o duzină de persoane.

Misiunea a stârnit controverse majore: grupurile pentru drepturile omului au denunțat acțiunile Marinei SUA, catalogându-le drept execuții extrajudiciare, potrivit France 24.

Autoritățile dominicane au precizat că investigațiile sunt în desfășurare și că întreaga cantitate de droguri confiscată urmează să fie distrusă conform legislației în vigoare.

