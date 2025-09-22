Târg de științe și colaborare „Fondul Științescu vine la Gorj”

Joi, 25 septembrie 2025, în incinta Facultății de Inginerie UCB, are loc cea de-a doua ediție a Târgului de științe sub egida Fondul Științescu în Gorj. Peste 25 de proiecte STEAM din Gorj, Vâlcea și Hunedoara vor fi prezentate publicului începând cu ora 16:00.

Este primul an când evenimentul face parte din seria Noaptea Cercetătorilor Europeni – ReCoNnect, organizată simultan în peste 20 de localități din România.

Expoziții și experimente pentru public

Evenimentul se desfășoară în galeria de la parterul și etajul Facultății de Inginerie UCB, cu intrarea din Calea Eroilor. Vizitatorii vor putea descoperi:

introducere în lumea roboticii (Arduino, roboți, roboți LEGO);

prezentarea unei misiuni spațiale;

jocuri interactive despre protecția mediului;

demonstrații de printare 3D;

experimente live și demonstrații științifice pe tema ediției „Știință pentru Terra – sustenabilitate prin responsabilitate”.

Profesori, mentori Științescu, cercetători de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și invitați din alte instituții de prestigiu vor interacționa direct cu publicul.

Impact și mărturii

„Impactul a fost vizibil și profund. Copiii au devenit ambasadori ai energiei verzi în familiile lor, iar profesorii au descoperit metode noi de predare interdisciplinară. (…) A fost o adevărată schimbare de perspectivă asupra viitorului sustenabil.”

— Iohana Cristina Udrescu, Președinte Asociația Edulifelong, Mentor în proiectul Laboratorul Mobil de Energie Verde

Fondul Științescu în Gorj

Acesta este al doilea eveniment dedicat științei organizat la Târgu Jiu de Fondul Științescu, prin Fundația Comunitară Vâlcea, cu sprijinul partenerilor PSS, SUPERMERCATO, TETRAPLUS, Marigab, ARTEGO, BCR Start-Up, #stradda, Facultatea de Inginerie UCB și al finanțatorilor FFCR și Romanian American Foundation.

În anul școlar 2024–2025, prin Fondul Științescu Gorj au fost finanțate 7 proiecte STEAM, în valoare totală de 80.312 lei, care au implicat peste 60 de mentori și voluntari, 15 parteneri, și au avut peste 2.800 de beneficiari direcți și 3.800 de beneficiari indirecți.

Noaptea Cercetătorilor Europeni

Evenimentul face parte din ReCoNnect – Noaptea Cercetătorilor Europeni, organizată în 2025 în peste 20 de localități și geoparcuri UNESCO din România, cu acces liber pentru public.

Consorțiul național este format din mai multe institute de cercetare și universități de prestigiu, printre care IFIN-HH Măgurele, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

