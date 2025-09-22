30 septembrie 2025 – ultima zi pentru semnarea Cererilor de plată la APIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că până la data de 30 septembrie 2025 trebuie semnate Cererile de plată pentru Campania 2025 la centrele unde acestea au fost depuse.

Semnarea este obligatorie pentru toți fermierii, cu excepția:

celor care s-au prezentat deja la centrele APIA pentru depunerea cererii;

celor care au utilizat semnătura electronică la momentul depunerii.

Documentele care trebuie semnate

Solicitanții trebuie să semneze:

Cererea de plată tipărită (inclusiv angajamentele generale și specifice măsurilor solicitate la plată);

Declarațiile aferente cererii;

; Declarația privind completarea, asumarea și închiderea Cererii de plată (transmisă prin e-mail, AGI-Online – Anexa nr. 3 la Instrucțiunile de completare a formularului de Cerere de plată, conform Ordinului MADR nr. 73/2025).

Posibilitatea de modificare a cererii

Conform Ordinului nr. 306/10.09.2025, fermierii pot aduce modificări cererii de plată fără creșteri de suprafață sau pot retrage total/parțial suprafețe declarate, până la aceeași dată – 30 septembrie 2025. Aceste modificări vizează intervențiile aflate sub monitorizare prin satelit (programul Copernicus, sateliții Sentinel).

Recomandările APIA

Instituția recomandă fermierilor să verifice cu atenție informațiile și documentația înainte de semnare, pentru a evita neconcordanțe sau erori.

APIA dă asigurări că fermierii beneficiază de sprijinul necesar pentru finalizarea cu succes a Campaniei 2025.

