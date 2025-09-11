Acțiuni de control pentru siguranța transportului școlar. Un șofer depistat cu permisul suspendat în Râmnicu Vâlcea

Polițiștii vâlceni au desfășurat mai multe acțiuni în ultimele zile pentru creșterea siguranței rutiere, având ca obiectiv atât transportul elevilor, cât și depistarea conducătorilor care încalcă legea.

Verificarea transportului școlar

Polițiștii rutieri din Vâlcea, împreună cu structurile teritoriale, au verificat legalitatea transportului elevilor, atât cu mijloace de transport în comun, cât și cu microbuzele școlare, în apropierea unităților de învățământ.

29 de autovehicule au fost controlate.

au fost controlate. Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative .

au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind . Au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale , dintre care: 6 pentru încălcări ale OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 11 pentru abateri prevăzute de alte acte normative (neutilizarea centurii de siguranță, lipsa documentelor, neutilizarea fazei de întâlnire).

, dintre care: Valoarea totală a amenzilor: aproximativ 8.000 de lei.

Polițiștii transmit că astfel de acțiuni vor continua pentru a preveni evenimentele rutiere în zona școlilor și a asigura siguranța elevilor.

Șofer cu permisul suspendat, prins în trafic noaptea trecută

Azi noapte, polițiștii Biroului de Ordine Publică din Râmnicu Vâlcea au oprit pentru control un autoturism pe strada Calea lui Traian.

La volan se afla un bărbat de 37 de ani, din municipiu, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

