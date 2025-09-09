(VIDEO) Doi tineri din Dolj, reținuți pentru tentativă de omor după un scandal în satul Zăval

Un bărbat de 44 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost agresat în timpul unui scandal izbucnit aseară, în satul Zăval, județul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, incidentul a fost semnalat la ora 20:20, prin apel la 112. La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, Serviciului Criminalistic Dolj, Poliției Orașului Segarcea, Secției nr. 13 Poliție Rurală Segarcea și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Primele verificări au arătat că doi tineri de 32 și 33 de ani, din comuna Gângiova, însoțiți de alte șase persoane, s-ar fi deplasat la locuința victimei. Ei l-ar fi lovit în mod repetat pe bărbat cu obiecte contondente.

Având în vedere gravitatea leziunilor, concluziile medico-legale și probele administrate, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea celor doi tineri pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de tentativă la omor.

Cei doi urmează să fie prezentați marți judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj, în vederea luării unei măsuri preventive.

