Copernicus: August 2025, a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor

August 2025 a fost a treia cea mai caldă lună august înregistrată vreodată pe Pământ, după anii 2023 și 2024, potrivit datelor publicate marți de programul european Copernicus pentru schimbări climatice.

Temperatura medie globală a aerului la suprafața uscatului și oceanelor a fost cu 1,29 °C mai mare decât cea din perioada preindustrială (1850–1900). Analiza se bazează pe măsurători satelitare, observații la sol și modele climatice, acoperind ultimii 85 de ani.

Valuri de căldură în Europa și Asia

În Europa de Vest, luna august a adus al treilea mare val de căldură al verii, însoțit de incendii de pădure de amploare. Peninsula Iberică și sud-vestul Franței au fost cele mai afectate. În Spania, un val de căldură record, care a durat 16 zile, a provocat peste 1100 de decese, conform Institutului de Sănătate Carlos III. În Franța, recorduri istorice au fost înregistrate pe 11 august: 41,6 °C la Bordeaux, 42,1 °C la Bergerac și 42,3 °C la Angoulême (Météo-France).

În afara Europei, temperaturi mult peste medii au fost înregistrate în Siberia, China, Coreea, Japonia, Orientul Mijlociu și anumite zone ale Antarcticii.

O vară record

Mai multe agenții meteorologice naționale, inclusiv din China, Japonia, Portugalia și Regatul Unit, au confirmat că vara 2025 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată pe teritoriile lor.

„Având în vedere că oceanul mondial rămâne neobișnuit de cald, aceste evenimente subliniază nu doar urgența reducerii emisiilor, ci și necesitatea crucială de a ne adapta la fenomene climatice extreme mai frecvente și mai intense”, a declarat Samantha Burgess, reprezentantă Copernicus.

Cea mai caldă lună măsurată vreodată la nivel mondial rămâne iulie 2023, iar cea mai rece este ianuarie 1940, începutul seriei de date Copernicus.

