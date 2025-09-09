33.4 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: Accident rutier pe DN 6, în comuna Brădești. Trei mașini implicate, șoferii au ajuns la spital

Dolj: Accident rutier pe DN 6, în comuna Brădești. Trei mașini implicate, șoferii au ajuns la spital

De Mariana BUTNARIU
Trei vehicule au fost implicate în accidentul de la Brădești
Trei vehicule au fost implicate în accidentul de la Brădești

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, pe DN 6, în comuna Brădești (județul Dolj). Trei vehicule au fost implicate, iar conducătorii auto au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Dolj, un bărbat de 67 de ani, din comuna Drăgotești, conducea o autoutilitară pe direcția Craiova–Filiași. El nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare și a lovit din spate o autospecială care efectua lucrări pe prima bandă de circulație. Autospeciala era condusă de un bărbat de 55 de ani, din comuna Mischii.

În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani, din județul Gorj.

Cei trei șoferi au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Testările cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre conducătorii auto nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Citește și: Dolj: Un bărbat din Apele Vii, arestat preventiv pentru amenințare

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA