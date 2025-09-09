Dolj: Accident rutier pe DN 6, în comuna Brădești. Trei mașini implicate, șoferii au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, pe DN 6, în comuna Brădești (județul Dolj). Trei vehicule au fost implicate, iar conducătorii auto au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Dolj, un bărbat de 67 de ani, din comuna Drăgotești, conducea o autoutilitară pe direcția Craiova–Filiași. El nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare și a lovit din spate o autospecială care efectua lucrări pe prima bandă de circulație. Autospeciala era condusă de un bărbat de 55 de ani, din comuna Mischii.

În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani, din județul Gorj.

Cei trei șoferi au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Testările cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre conducătorii auto nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Citește și: Dolj: Un bărbat din Apele Vii, arestat preventiv pentru amenințare