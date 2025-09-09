Dolj: Un bărbat din Apele Vii, arestat preventiv pentru amenințare

Un bărbat de 51 de ani, din comuna Apele Vii (județul Dolj), a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de amenințare.

Potrivit IPJ Dolj, în dimineața zilei de 6 septembrie, soția acestuia, o femeie de 50 de ani, a sesizat poliția că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către bărbat, în locuința lor.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis, ieri, propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

