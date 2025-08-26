O mamă și-a găsit fiica de 13 ani spânzurată în casă

O fată în vârstă de 13 ani a fost găsită de către mama ei, marţi dimineaţă, spânzurată în locuinţa lor din municipiul Sibiu. Echipajele medicale sosite la faţa locului nu au mai putut face altceva decât să constate decesul copilei. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

„În această dimineață, prin apel 112, o femeie a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că pe strada Oștirii, din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință”, a transmis IPJ Sibiu.

La faţa locului, s-au deplasat echipaje medicale şi poliţişti, care au stabilit că aspectele sesizate se confirmă, însă, din păcate, medicul SMURD a constatat că fata nu prezenta semne vitale, fiind nevoit să declare decesul acesteia, conform news.ro.

În cauză, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

