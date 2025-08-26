Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania

Doi români au fost uciși, desfigurați și aruncați la o groapă de gunoi din Spania. Cadavrele a doi români au fost găsite în orașul spaniol Zaragoza, la Centrul urban de tratare a deșeurilor.

Primul cadavru a fost descoperit pe 25 aprilie de muncitorii de la centrul de tratare a deșeurilor. Al doilea a fost descoperit 13 zile mai târziu, pe o bandă de sortare, potrivit antena3.ro.

Corpurile neînsuflețite prezentau urme de violență și au fost autopsiate, iar poliția suspectează o posibilă implicare a crimei organizate. În ambele cazuri, corpurile neînsuflețite prezentau urme de violență iar hainele victimelor erau rupte.

Presa spaniolă, care nu dă numele celor doi bărbați, precizează că trupurile acestora au fost între timp repatriate iar poliția păstrează tăcerea în legătură cu aceste crime.

Investigația este condusă de anchetatorii specializați în omoruri din cadrul Gărzii Civile din Zaragoza

„O dublă crimă cutremură comunitatea românească din Zaragoza. Trupurile a doi bărbați de origine română, rezidenți în oraș, au fost descoperite la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane, la un interval de mai puțin de două săptămâni. Primul cadavru a fost gasit pe o bandă de stocare, cu capul acoperit de o haină, iar cel de-al doilea a fost găsit în timpul unei ture de noapte, victima având haine rupte și semne de agresiune.

Potrivit presei spaniole, unul dintre cadavre era atât de desfigurat, încât anchetatorii au exclus ipoteza unui accident. Autopsiile efectuate la Institutul de Medicina Legala din Aragon au confirmat moartea violentă.

După identificarea cadavrelor, acestea au fost repatriate în România. Investigația este acum condusă de anchetatorii specializați în omoruri din cadrul Gărzii Civile din Zaragoza.

Surse apropiate anchetei nu exclud ca aceste crime să aibă legătură cu crima organizată și traficul de droguri”, a relatat Radu Trascău, corespondent Antena 3 CNN.

