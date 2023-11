Atacaţi în propria gospodărie, în comuna Malu Mare

Atac violent, într-o gospodărie din comuna doljeană Malu Mare. După primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un tânăr de 24 de ani, care se afla la volanul unui autovehicul, a lovit din spate o maşină parcată şi a proiectat-o prin poartă, în curtea persoanelor vătămate. Ulterior, ar fi ameninţat proprietarii şi ar fi încercat să forţeze uşa de la intrarea în casă. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 octombrie, însă a fost făcut public de poliţişti pe 13 noiembrie. Agresorul este cercetat în stare de libertate pentru distrugere, ameninţare şi violare de domiciliu. Atacul a fost suprins de o cameră video.

Poliţiştii doljeni au explicat că se fac cercetări pentru a se stabili ce s-a întâmplat în acea noapte.

„În noaptea de 10/11 octombrie, ora 00.30, poliţişti din cadrul Secției nr.4 Poliție Rurală Coșoveni au fost sesizaţi prin apel de urgenţă 112, de către o femeie din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-ar fi lovit autoturismul personal staționat, proiectându-l din impact în porțile imobilului său.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din comuna Daneţi, în condiţii ce urmează a fi stabilite, ar fi lovit autoturismul acesteia, proiectându-l în porţile locuinţei, unde i-ar fi adresat femeii ameninţări cu acte de violenţă. Tânărul a părăsit locul faptei până la sosirea organelor de poliţie.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de distrugere, amenințare și violare de domiciliu. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând să fie propuse măsuri în consecință”, au explicat oamenii legii.

Atacaţi în propria gospodărie

Proprietarul imobilului din Malu Mare a povestit că tânărul de 24 de ani a venit cu gândul să se răzbune.

„În urma cu o lună şi jumătate, în Elveţia, am avut o mică altercaţie verbală cu acestă persoană din Daneţi. După ce m-am întors în ţară, a încercat să se răzbune. În acea noapte a trecut prin porţi şi a intrat în curte. Ne-a ameninţat şi a scos o macetă cu care a încercat să forţeze uşa de la intrarea în casă. Atunci a sunat prietena mea la 112 şi autorul a fugit.

Eram în casă cu prietena şi copilul când s-au întâmplat aceste lucruri. Mai erau trei persoane în maşină şi aşteptau să intervină. Acum două zile, aceeaşi persoană m-a ameninţat că imi dă foc la casă dacă nu îmi retrag plângerea”, a explicat persoana vătămată.

Imaginile video nu ar fi ajuns la procurori

Persoana vătămată mai spune că nu s-a întâmplat mare lucru în ancheta poliţiştilor din octombrie şi până acum. În plus, poliţia s-ar fi contrazis în ceea ce priveşte imaginile surprinse de o cameră video în acea noapte.

„După acest incident am fost audiat de câteva ori. Am înţeles că suspectul a refuzat să dea declaraţii. Astăzi am fost împreună cu avocatul la Postul de Poliţie Malu Mare şi am întrebat dacă imaginile video au fost trimise procurorilor. Ni s-a răspuns că nu au fost trimise. În urma cu două săptămâni am întrebat acelaşi lucru şi mi s-a spus că imaginile sunt la dosar”, a mai povestit bărbatul.

Întrebaţi dacă s-a dispus vreo măsură preventivă faţă de suspect, reprezentanţii IPJ Dolj au precizat pentru GdS că nu au fost dispuse astfel de măsuri. A fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de distrugere, amenințare și violare de domiciliu.

