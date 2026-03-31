Palatul Administrativ din Craiova, o viziune liberală transformată în realitate

Lucrările de consolidare, restaurare și modernizare a Palatului Administrativ din Craiova se apropie de finalizare, această investiție reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte realizate în ultimii ani pentru infrastructura administrativă și patrimoniul arhitectural al Olteniei.

Proiectul reflectă importanța continuității administrative și demonstrează că investițiile majore sunt rezultatul unor decizii corecte luate la momentul potrivit.



Procesul de salvare a acestei clădiri emblematice a început, în mod real, în anul 2021, în perioada în care funcția de prefect al județului Dolj era ocupată de reprezentantul Partidului Național Liberal, Nicușor Roșca.

Atunci au fost realizate studiile tehnice, expertizele de specialitate, auditul energetic și întreaga documentație care a permis ulterior atragerea finanțării europene.

Aceasta este etapa care, de cele mai multe ori, nu este vizibilă public, dar reprezintă momentul în care se decide dacă un proiect va exista sau nu. În administrație, proiectele serioase nu încep atunci când apar utilajele pe șantier, ci atunci când există viziune, pregătire și capacitate administrativă.

Un moment esențial a fost 1 aprilie 2022, când proiectul a fost depus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în perioada în care România era guvernată de Executivul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă. În același timp, Ministerul Afacerilor Interne, instituția care administrează Palatul Administrativ, se afla sub conducerea ministrului liberal Lucian Bode, acest context administrativ permițând susținerea și finanțarea proiectului.

Semnarea contractului de finanțare, la data de 26 octombrie 2022, a confirmat maturitatea proiectului și calitatea muncii administrative care a stat la baza lui.

Valoarea eligibilă a investiției, de 34.829.973,13 lei fără TVA, a fost asigurată prin PNRR, iar cheltuielile neeligibile au fost suportate de Ministerul Afacerilor Interne, asigurând implementarea completă a proiectului.

Faptul că proiectul a fost selectat dintre 178 de proiecte depuse la nivel național confirmă că această investiție nu a fost rezultatul unei conjuncturi favorabile, ci al unei pregătiri administrative serioase și al unei echipe care a știut să construiască un proiect eligibil și competitiv.

Palatul Administrativ din Craiova, proiectat de arhitectul Petre Antonescu și construit de Giovanni Battista Peressutti, rămâne unul dintre cele mai importante repere arhitecturale ale orașului. Reabilitarea sa înseamnă nu doar modernizarea unei clădiri publice, ci protejarea unui simbol al identității Craiovei.

Acest proiect reconfirmă o regulă simplă a administrației: proiectele serioase se nasc în urma unor decizii administrative responsabile și produc rezultate în timp, dincolo de ciclurile politice.

Palatul Administrativ este astăzi aproape de finalizare pentru că a existat o etapă în care administrația liberală a făcut ceea ce contează cu adevărat: a pregătit proiectul, a atras finanțarea și a creat condițiile pentru implementare.

Dezvoltarea durabilă a Craiovei nu începe cu momentul finalizării unui proiect, ci cu momentul în care cineva își asumă responsabilitatea să îl înceapă.

Deputat Ștefan Stoica, președintele PNL Dolj