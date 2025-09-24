Tenis de masă / CSU Craiova, fără prea multe şanse în turul Superligii şi Diviziei A1

În perioada 19-22 septembrie, la București (Complexul Romsilva) şi Bistriţa, a avut loc etapa Tur din Superliga masculină şi Divizia A feminină de tenis de masă. CSU Craiova, echipa antrenată de Vasile Florea, nu a avut prea multe şanse nici la fete, nici la băieţi, la finele primei părţi a campionatului clasându-se pe locul al 8-lea (masculin), respectiv al 7-lea (feminin).

Majoritatea echipelor angrenate în competiţie s-au întărit serios înainte de startul campionatului, iar diferenţa s-a putut observa fără doar şi poate în meciurile difrecte. Fără modificări mari de loturi, CSU Craiova a înregistrat înfrângeri pe linie atât la masculin, cât şi la feminin.

CSU Craiova (masculin): Simulescu Daniel, Bogdan Cristian, Traşcu Luca, Mănescu Mihăiță, Marinescu Sasha: Antrenor: Vasile Florea.

CSU Craiova (feminin): Radu Diana, Găman Carmina și Răducanu Ioana. Antrenor: Vasile Florea.

Vasile Florea: „A fost greu, chiar foarte greu pentru noi!“

Contactat de GdS, antrenorul sportivilor de la CSU Craiova, Vasile Florea, a precizat că misiunea elevilor săi a fost dificilă din toate punctele de vedere, mai ales că restul echipelor au în componenţă sportivi cu mai multă experienţă.

„A fost greu, chiar foarte greu pentru noi. Anul trecut am terminat pe locul al 6-lea, acum a intrat şi Rapid, care este o forţă şi Bucureştiul, care are jucători din liga a doua franceză. Cert este că echipele s-au întărit bine de tot. S-a dat voie, din liga a doua în jos, să joace în mai multe campionate. Rapid, echipă care a luat-o de jos de tot, are forţă financiară şi implicit s-a ridicat rapid.

Mai avem returul, tot timpul se poate recupera, dar trebuie să vedem ce şanse avem, ce putem face pentru a obţine victorii. Cam toate meciurile au fost 3-0, unul singur 3-1, deci nu prea am avut de unde să smulgem câte ceva. Au mai fost unele meciuri în care puteam să punctăm, dar în loc de 3-0 ar fi fost un 3-1 şi nu conta chiar atât de mult. Când pierzi la zero sau la unu, nu poţi să spui că emiţi pretenţii. Ceea ce ne bucură, totuşi, este că Sasha Marinescu, la doar 13 ani, a câştigat primul său meci în Superliga Masculină.

Nici fetele nu au reuşit vreo victorie

La fete am avut aceeaşi echipă de anul trecut. Aici se vede diferenţa. Anul precedent, Carmina şi Diana, care aproape n-au pierdut nici în Divizia B, acum au avut parte de meciuri grele de tot. Carmina a câştigat un singur joc, iar Diana niciunul. E diferenţă mare între ligi, între Divizia A şi Divizia B. Cu greu facem faţă pe prima scenă, ăsta e adevărul. Ştiam de la început că e foarte greu, dar nu credeam că este chiar atât de complicat“, a spus Vasile Florea.

